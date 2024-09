Oldtimer-Rallye in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Neben bekannten Fahrzeugmarken wie Opel, Mercedes, Volvo oder Lada, die den Passanten am Marktplatz grundsätzlich nicht fremd sind, tummeln sich unter anderem auch nicht so gängige Typen wie ein Borgward oder ein Austin Healey auf dem historischen Pflaster. Am Donnerstagmorgen startete die erste Elbauen-Classics – eine Oldtimer-Rallye rund um die Lutherstadt.