Ab 31. Oktober ist der beliebte Weihnachtsspendenkalender in Wittenberg erhältlich. Der örtliche Rotary Club kündigt 3.000 Exemplare und Preise im Gesamtwert von 6.300 Euro an.

Der neue Weihnachtsspendenkalender ist da: Wie Rotary Wittenberg die Tradition fortsetzt

Marco Glaß, Manuela Schwede und Annett Wolf im Martas-Hotel mit dem neuen Wittenberger Weihnachtsspendenkalender des Rotary Clubs

Wittenberg/MZ. - Wenige Tage nach der Ankündigung, dass ab Freitag, 31. Oktober, der neue Wittenberger Weihnachtsspendenkalender erworben werden kann, ist das gute Stück nun tatsächlich da.

Im Martas-Hotel präsentiert hat den Kalender, den das Foto einer Wittenberger Stadtansicht von Klaus Pohl ziert, am Mittwoch die Präsidentin des örtlichen Rotary Clubs, Manuela Schwede, zusammen mit Clubmitglied Annett Wolf sowie Marco Glaß vom Verein „Projektschmiede Wittenberg“.

Erlös soll auch weiterhin engagierten Vereinen und Projekten zugute kommen

14 Jahre hat Glaß den besonderen Kalender herausgegeben. Spendengelder im fünfstelligen Bereich seien in dieser Zeit an Vereine und Projekte in Wittenberg und dem Landkreis ausgereicht worden. 2025 hat der Rotary Club das Projekt übernommen und setzt dieses Engagement fort.

Mit dem Erlös sollen auch weiterhin engagierte Vereine und Projekte aus dem Landkreis Wittenberg finanziell unterstützt werden. Zusätzlich einen neuen Fokus könne Schwede, promovierte Tierärztin und Leiterin der Wittenberger Tagestierklinik, sich bei Projekten vorstellen, die Tier- und Artenschutz mit Bildungsarbeit verbinden.

So hoch ist der Gesamtwert der zu verlosenden Preise

Der Weihnachtsspendenkalender ist in einer Auflage von 3.000 Exemplaren gedruckt worden. Der Gesamtwert der zu verlosenden Preise beträgt 6.300 Euro, ein Kalender kostet fünf Euro. Ausführliche Infos zum Spendenkalender und den Verkaufsstellen sind auf https://lutherstadt-wittenberg.rotary.de/ im Internet abrufbar.

Ermöglicht werden die Gewinne durch Sponsoren. Bis zum 26. November ist der Kalender an circa 20 Verkaufsstellen in Wittenberg erhältlich. Am 27. November erfolgt die Verlosung aller Preise unter notarieller Aufsicht.