Marco Glaß übergibt das Weihnachtsprojekt an den Verein Rotary Hilfswerk Wittenberg. Was dahinter steckt.

Marco Glaß übergibt den Staffelstab und damit das Spendenkalenderprojekt an die Rotarier, hier an den Präsidenten Rando Gießmann.

Wittenberg/MZ/CUS. - Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Mit diesem Ansatz sind offenbar Marco Glaß von der „Projektschmiede Wittenberg“ und der Rotary Club Lutherstadt Wittenberg am Montag in einen gemeinsamen Termin gegangen, in einen Vorweihnachtstermin vier Wochen nach Weihnachten.

Im „martas Hotel Lutherstadt Wittenberg“ hat Glaß symbolisch mit einem Staffelstab die zukünftige Organisation des Wittenberger Weihnachtsspendenkalender an den aktuellen Präsidenten des Wittenberger Rotary Clubs Rando Gießmann übergeben. „Ich bin so froh, mit dem Wittenberger Rotary Club einen würdigen Nachfolger für eines meiner Herzensprojekte, den Wittenberger Weihnachtsspendenkalender, nach 14 Jahren erfolgreicher Arbeit gefunden zu haben und bin mir sicher, dass das Projekt auf mehrere Schultern verteilt noch erfolgreicher werden kann als bisher,“ sagt Marco Glaß in seiner Ansprache vor rund 25 Rotariern.

„Es erfüllt uns mit großem Stolz und gleichzeitig sind wir zutiefst gerührt über das Vertrauen, dass der bisherige Initiator Marco Glaß in unseren Club setzt und freuen uns sehr, das wir das Projekt in seinem Sinne fortsetzen zu dürfen“, so Rando Gießmann. „Wir sind uns sicher, dass wir mit den bisherigen langjährigen Sponsoren der alljährlich gespendeten Preise sehr gut zusammenarbeiten werden“, versicherte er.

Die Rotarier würden sich freuen, mit dem Erlös wie mit ihren anderen Einnahmen aus Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Glühweinverkauf auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt, regional noch mehr Gutes tun zu können. Ziel ist unter anderem „sozial Benachteiligten oder Vereinen aus unserem Landkreis, die keine staatlichen Förderungen erhalten, finanziell unter die Arme greifen zu können.“ Gießmann erklärte, dass alles, was sich bisher als erfolgreich bewährt habe, übernommen werde, „was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch eigenen Ideen und die Manpower haben, um das Projekt hoffentlich noch erfolgreicher werden zu lassen als es schon ist.“

Mit großem Applaus dankten die Wittenberger Rotarier dem Initiator Marco Glaß für das Vertrauen, das er mit der Übergabe des Projekts in ihren Club gesetzt hat. Sie versprachen gleichzeitig, so schnell wie möglich mit der notwendigen Arbeit beginnen zu wollen, damit alle Wittenberger auch im kommenden Herbst wieder den neuen Wittenberger Weihnachtsspendenkalender käuflich erwerben können.