Das Bundesdenkmal Deutscher Radfahrer in Bad Schmiedeberg ist eingerüstet, die Arbeiten können beginnen. Was alles vorgesehen ist.

Hagen Penk, Restaurator im Handwerk, begutachtet zunächst die Schäden am Radfahrer-Denkmal in Bad Schmiedeberg.

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Rüstung im Kurpark steht, die Sanierungsarbeiten am Bundesdenkmal Deutscher Radfahrer in Bad Schmiedeberg können jetzt in Angriff genommen werden. Hagen Penk, Restaurator im Handwerk, ist zunächst mit seiner Kamera dabei, eine Bestandsanalyse zu erstellen. Es geht um die Dokumentation all der kleineren und größeren Schäden an dem Denkmal, das seit hundert Jahren existiert und an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder des Bundes Deutscher Radfahrer erinnert.