Verbandstag des Maler- und Lackiererhandwerks aus Sachsen-Anhalt und Thüringen findet in Wittenberg statt. Wie die Geschäfte gegenwärtig laufen und wo die Probleme liegen.

Wittenberg/MZ. - Nicht reden, handeln. Das fordert von der Politik Landesinnungsmeister Uwe Runge beim Verbandstag des Maler- und Lackiererhandwerks von Sachsen-Anhalt und Thüringen, der am vergangenen Wochenende in Wittenberg stattfand.