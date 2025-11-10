weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Veränderungen bei Treffen in Wittenberg angemahnt: Datenschutz, Sozialsystem, Steuern: Welche Forderungen Handwerker haben

Veränderungen bei Treffen in Wittenberg angemahnt Datenschutz, Sozialsystem, Steuern: Welche Forderungen Handwerker haben

Verbandstag des Maler- und Lackiererhandwerks aus Sachsen-Anhalt und Thüringen findet in Wittenberg statt. Wie die Geschäfte gegenwärtig laufen und wo die Probleme liegen.

Von Marcel Duclaud 10.11.2025, 10:38
Jan Heinemann, Daniel Gutewort und Uwe Runge (v.l.)
Jan Heinemann, Daniel Gutewort und Uwe Runge (v.l.) (Foto: M. Duclaud)

Wittenberg/MZ. - Nicht reden, handeln. Das fordert von der Politik Landesinnungsmeister Uwe Runge beim Verbandstag des Maler- und Lackiererhandwerks von Sachsen-Anhalt und Thüringen, der am vergangenen Wochenende in Wittenberg stattfand.