Die Evangelische Kirche Aschersleben sucht singfreudige Kinder für den Engel-Hirten-Chor an Heiligabend. Der Chor gestaltet das traditionelle Krippenspiel in der Stephanikirche musikalisch mit. Probenstart ist am 20. November – mitmachen können alle Kinder, auch ohne Vorkenntnisse.

Aschersleben/MZ. - Die Evangelische Kirche Aschersleben sucht singfreudige Kinder für den diesjährigen „Engel-Hirten-Chor“. Mitmachen können alle, die Lust haben, gemeinsam mit anderen Kindern das traditionelle Krippenspiel am Heiligabend, um 16 Uhr in der Stephanikirche musikalisch zu gestalten. Den beliebten Chor gibt es bereits seit mehreren Jahren, und er hat den Gottesdienst am Heiligabend stets bereichert, findet auch Pfarrerin Anne Bremer, die sich über viele kleine Engel und Hirten freut. Besondere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich.

Proben beginnen Ende November

Die Proben beginnen am Donnerstag, 20. November und finden dann jeweils donnerstags von 16 bis 17 Uhr in der Stephanikirche statt.

Interessierte Kinder können sich bei den Organisatoren anmelden bei Anne Bremer (0173/5791981) oder Philipp Popp (0163/7387351).