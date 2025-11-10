Die Interessensgemeinschaft „Schlacht bei Roßbach“ feiert das 90-jährige Bestehen des Dioramas in Reichardtswerben mit vielen Besuchern. Was sich der Vorsitzende für die nächsten Jahre wünscht.

Auf Dachboden, Hügel oder im Getümmel? Wo Preußenkönig Friedrich II. bei der Schlacht bei Roßbach wirklich war

Karl-Heinz Födisch (r.) hatte Steingeschosse von der Schlacht bei Roßbach am Südfeldsee gefunden und dem Verein von Matthias Krämer (l.) geschenkt. Im Hintergrund hängt ein Bild von Friedrich II.

Reichardtswerben/MZ. - Wo stand Preußenkönig Friedrich II., auch „der Große“ und „der Alte Fritz“ genannt, wirklich, als am 5. November 1757 die Schlacht bei Roßbach zwischen seinen Truppen und denen der Franzosen und der mit ihnen verbündeten Reichsarmee auf der Flur zwischen Reichardtswerben und Roßbach (Saalekreis) tobte?