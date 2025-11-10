Ku-Ka-Kö, Hei-Le-Vu und Helau – die fünfte Jahreszeit hält am 11. November wieder Einzug in der Region. Die Termine für die Veranstaltungen im kommenden Jahr stehen bereits fest.

Und wieder ruft der Karneval: Was die Vereine in und um Köthen in der kommenden Session so vorhaben

Im vergangenen Jahr ist es den Karnevalisten des Kukakö gelungen, den Rathausschlüssel zu erobern – ob es auch dieses Jahr klappt, ist noch offen.

Köthen/MZ. - Schlüsselübergabe, Prinzenpaar und bunte Kostüme – am 11. November, ist es mal wieder soweit. Um 11.11 Uhr beginnt für die Karnevalisten am Dienstag eine neue Session. Was die Vereine vorhaben, welche Mottos schon bekannt gegeben wurden und welche Termine schon feststehen.