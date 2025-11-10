Die Messe „LebensArt“ des Unternehmerinnenstammtisches ist ein wahrer Besuchermagnet. Sie überrascht mit beeindruckender Vielfalt.

Für Körper, Geist und Seele - Messe „LebensArt“ lockt Hunderte nach Wolfen

Das Gedränge in der Wandelhalle des Wolfener Kulturhauses ist groß. Die „LebensArt“ zieht Besucher an.

Wolfen/MZ. - Was ist angesagt in Sachen Brillenmode? Welches Kraut ist gewachsen, um das Wohlbefinden zu steigern? Welche kleinen Dingen machen das Leben schön? Es sind Fragen, die die Menschen bewegen. „Das sieht man doch“, sagt Sandra Deinert. Sie ist Vereinsvorsitzende des Unternehmerinnenstammtisches und froh über den Riesenansturm bei der vom Verein ausgerichteten Messe „LebensArt“.