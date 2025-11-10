weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Die Messe „LebensArt“ des Unternehmerinnenstammtisches ist ein wahrer Besuchermagnet. Sie überrascht mit beeindruckender Vielfalt.

Von Ulf Rostalsky 10.11.2025, 14:00
Das Gedränge in der Wandelhalle des Wolfener Kulturhauses ist groß. Die „LebensArt“ zieht Besucher an.
Das Gedränge in der Wandelhalle des Wolfener Kulturhauses ist groß. Die „LebensArt“ zieht Besucher an. (Foto: Ulf Rostalsky)

Wolfen/MZ. - Was ist angesagt in Sachen Brillenmode? Welches Kraut ist gewachsen, um das Wohlbefinden zu steigern? Welche kleinen Dingen machen das Leben schön? Es sind Fragen, die die Menschen bewegen. „Das sieht man doch“, sagt Sandra Deinert. Sie ist Vereinsvorsitzende des Unternehmerinnenstammtisches und froh über den Riesenansturm bei der vom Verein ausgerichteten Messe „LebensArt“.