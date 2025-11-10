Angebot zum Stöbern und Ausprobieren Für Körper, Geist und Seele - Messe „LebensArt“ lockt Hunderte nach Wolfen
Die Messe „LebensArt“ des Unternehmerinnenstammtisches ist ein wahrer Besuchermagnet. Sie überrascht mit beeindruckender Vielfalt.
10.11.2025, 14:00
Wolfen/MZ. - Was ist angesagt in Sachen Brillenmode? Welches Kraut ist gewachsen, um das Wohlbefinden zu steigern? Welche kleinen Dingen machen das Leben schön? Es sind Fragen, die die Menschen bewegen. „Das sieht man doch“, sagt Sandra Deinert. Sie ist Vereinsvorsitzende des Unternehmerinnenstammtisches und froh über den Riesenansturm bei der vom Verein ausgerichteten Messe „LebensArt“.