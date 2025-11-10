Der Mann wollte einparken, blieb dann aber hinter dem Steuer sitzen und kam dann plötzlich auf das Gaspedal. Mit Folgen.

Dessau/MZ. - Auf dem Parkplatz Mosigkauer Heide an der A9 hat es am Freitag, 7. November, einen Zwischenfall mit einem betrunkenen Autofahrer gegeben. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Ein 62-jähriger Skoda-Fahrer hatte den Parkplatz gegen 11.20 Uhr befahren. Nach dem er angehalten hatte, blieb der Mann am Steuer sitzen und ließ den Motor laufen. Nach eigenen Angaben sei er dann aufs Gaspedal seines Autos gekommen und das Fahrzeug habe sich in Bewegung gesetzt. Der Skoda fuhr über die Bordsteinkante und den Grünstreifen gegen eine Sitzbank, ehe das Auto in einem hinter der Sitzbank befindlichen Gebüsch zum Stehen kam.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch beim Skoda-Fahrer wahr. Ein Atemtest ergab einen Wert, der einer absoluten Fahruntüchtigkeit entsprach. Diese liegt bei 1,1 Promille. Gegen den nun Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Der Skoda wurde nach Beendigung der Unfallaufnahme abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro.