Ein Eigenheimbesitzer muss seinen Steingarten durch Wiese ersetzen. Ein Lotto-Gewinner meldet sich nicht und in Piesteritz sind Ratten unterwegs.

1. Dass das Gras in Nachbars Garten immer grüner ist, ist eine Binse. In diesem Fall aber ging es eher um das nicht vorhandene Gras. Ein mit Basaltsteinen versehener Vorgarten im Gräfenhainichener Neubaugebiet am Barbarasee interessierte mit Abstand die meisten Leser der MZ im Internet. Fast 140.000 Mal wurde im August die Geschichte um den Mittzwanziger Adrian Herbst gelesen, der seinen Steingarten durch ein Stück Rasen ersetzen musste, weil der alte Vorgarten der Satzung der Stadt widersprach. Dass die Nachbarn teilweise ebenfalls wenig Wert auf viel Grün und lieber auf Immergraues gesetzt hatten, interessierte die Behörde da zunächst wenig.