Falsche Polizisten rufen Menschen im Kreis Wittenberg an.

Wittenberg/MZ - Die Betrugsversuche mit der Masche des falschen Polizeibeamten reißen derzeitig im Landkreis Wittenberg nicht ab.

Auch am 5. Februar wurde eine 86-jährige Wittenbergerin in den Nachmittagsstunden von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Dieser gab ebenfalls an, dass Einbrecher unterwegs seien. Zudem fragte er die ältere Dame, ob es stimmt, dass sie 20.000 Euro auf ihrem Sparkonto habe. Daraufhin wurde sie misstrauisch und teilte mit, dass sie jetzt die richtige Polizei anruft und beendete das Gespräch.

Noch direkter reagierte eine 100-jährige Frau aus dem Landkreis Wittenberg, als sie auch am 5. Februar einen solchen Anruf bekam. Nachdem der vermeintliche Polizist seine Geschichte erzählte, gab sie klar zu verstehen: „Das ist Betrug!“ und legte auf.