Ladenöffnungszeitengesetz in Sachsen-Anhalt Darf Tante Enso auch künftig sonntags öffnen?

Der Mini-Supermarkt in Wörlitz besteht seit einem Jahr, in Abtsdorf wird die Eröffnung eines weiteren Tante-Enso-Ladens vorbereitet. Wie der Stand der Dinge in der Debatte zur Sonntagsöffnung ist.