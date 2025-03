Ein Wohnhaus steht in Flammen, fünf Bewohner können sich retten. Ein Helfer wird verletzt, eine Katze muss in die Tierklinik. Der Schaden: 450.000 Euro.

Wittenberg/MZ. - Zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Wittenberg sind Feuerwehren, Rettungskräfte und Polizei am Sonnabend alarmiert worden. Gegen 16 Uhr ist laut Polizei das Feuer gemeldet und ein Großeinsatz ausgelöst worden. Der Dachstuhl war in Vollbrand und wurde durch die Kräfte der eingesetzten Feuerwehren gelöscht. Alle fünf Bewohner im Alter zwischen neun und 89 Jahren konnten das Haus bereits vor Eintreffen der Kameraden verlassen und blieben unverletzt. Allerdings wurde laut Polizei während der Rettung eines Haustieres ein Helfer leicht verletzt. Die verletzte Katze kam in die Tierklinik.

Hoher Sachschaden durch Feuer

Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Alle Personen sind nach Angaben der Polizei bei Bekannten untergekommen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 450.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Berliner Chaussee war aufgrund des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt.