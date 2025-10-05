Der vierfache Schwergewichtsweltmeister Gene Pukall feiert ein furioses Comeback, einen Titel und das Jawort seiner Freundin. Weltmeister Jäde: „Ich komme gern wieder nach Wittenberg!“

Der Box-Weltmeister und seine große Liebe in Wittenberg

Gene Pukall (re.) bringt seinen Gegner schon in der Startphase in Schwierigkeiten.

Wittenberg/MZ. - Gene Pukall gesteht es später: „Ich war ganz schön aufgeregt vor dem Kampf.“ Der vierfache Schwergewichtsweltmeister wagt nach 13 Wettkampfjahren Pause ein Comeback für einen Fight. Vorbereitet wird der Wahlschweizer für seinen letzten Auftritt im Ring von seinem Berliner Trainer und Organisator des Events, dem Weltmeister Stefan „Hunter“ Lutter.