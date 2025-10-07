Archäologie trifft Infrastruktur Casinoberg in der Lutherstadt: Neue Baustelle legt Mauerwerk frei
Während die Großbaustelle am Wittenberger Schlossplatz offenbar langsam dem Ende entgegengeht, sorgt ein Bagger auf dem benachbarten Casinoberg für neue Spannung.
Aktualisiert: 07.10.2025, 13:01
Wittenberg/MZ. - Seit Monaten ist der westliche Zugang zum Wittenberger Schlossplatz wegen einer Großbaustelle dicht, da wird ganz in der Nähe eine weitere Baustelle eröffnet: Auf dem nahe gelegenen Casinoberg trägt seit einigen Tagen ein Bagger Erdreich ab.