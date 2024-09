Am Schlossplatz in Wittenberg wird bis Dezember gebaut.

Gesperrt: Auf dem Schlossplatz in Wittenberg wird bis Dezember gebaut

Der Schlossplatz ist wegen Bauarbeiten am Kanalsystem gesperrt.

Wittenberg/MZ. - Voraussichtlich bis Ende Dezember soll im Bereich des Wittenberger Schlossplatzes gebaut werden. Seit Montag ist der Schlossplatz deshalb für den Kraftverkehr gesperrt.

Vorgesehen sind Bauarbeiten, die bis in eine Tiefe von sechs Metern gehen. Durch eine 46 Meter lange Rohrleitung soll die defekte Rohrleitung zwischen Eunikepark und Gewölbekanal ersetzt werden.

Die neue Leitung soll die Entwässerung in den Stadtgrabenteichen verbessern, heißt es aus der Stadtverwaltung Wittenberg zu dem Vorhaben. Zum Schutz gegen Rückstau der Elbe bei Hochwasser sei geplant, einen Absperrschieber in die neu zu errichtende Anlage zu integrieren. Dieser werde im Böschungsbereich zum Eunikepark angeordnet und dort an den Altbestand angebunden. Die Bauarbeiten sind bis Ende Dezember geplant.