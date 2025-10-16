Wittenberg/Holzdorf/MZ. - Die Bundeswehr plant zwischen dem 20. bis 30. Oktober eine Übung in den Landkreisen Wittenberg, Potsdam Mittelmark und Jerichower Land sowie weiteren Übungsgebieten. „Wer glaubt, demnächst UFOs am Himmel zu sehen, täuscht sich“, heißt es in einem Beitrag der Bundeswehr Brandenburg bei Facebook.

Unter anderem seien Nachtflüge, ähnlich wie bei einem Manöver im Mai, geplant. Geübt werden sollen „verschiedene Szenarien, bei der spezialisierte Kräfte unter Einbindung von Hubschraubern trainieren“, so die Bundeswehr. Ziel der Übung sei die „Verbesserung der Zusammenarbeit und Einsatzfähigkeit von spezialisierten Einheiten der Bundeswehr und NATO-Partnern – insbesondere bei komplexen Einsätzen aus der Luft, auch bei Nacht.“ Weitere Details zur Übung gab die Luftwaffe auf Nachfrage der MZ zunächst nicht bekannt.