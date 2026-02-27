Die bekannte koreanische Boy-Band auf Welttournee ist live im Kino zu erleben.

Wittenberg/MZ. - Das Central-Kino Wittenberg kündigt erneut Konzertevents an. Auf dem Programm stehen zwei live via Satellit übertragene Konzerte einer der derzeit populärsten K-Pop-Bands: der koreanischen Band BTS.

BTS-Welttournee „Arirang“

Am Samstag, 11. April, wird das Konzert der BTS World Tour „Arirang“ aus Goyang, Südkorea, um 11.45 Uhr live sowie um 15.30 Uhr als Aufzeichnung gezeigt. Am Samstag, 18. April, folgt die Übertragung des Tourstopps in Tokio, Japan, ebenfalls um 11.45 Uhr live und um 15.30 Uhr als Aufzeichnung.

BTS ist eine mit dem Grammy nominierte südkoreanische Boy-Band, die seit ihrem Debüt im Juni 2013 weltweit große Reichweiten erzielt. Sie spielen weltweit ausverkaufte Tourneen und wurden mehrfach ausgezeichnet. Am 20. März 2026 erscheint ihr fünftes Studioalbum „Arirang“, gefolgt von einer großangelegten Tournee.