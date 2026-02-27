Dessau-Roßlau nimmt für die kommenden 40 Jahre einen Kredit über 19 Millionen Euro auf. Die Finanzspritze kommt die Stadt teuer zu stehen.

19-Millionen-Euro-Kredit kommt Dessau-Roßlau teuer zu stehen: Wie viel Zinsen bis 2066 anfallen

Dessau-Roßlau/MZ. - Ob die Dessauer in 40 Jahren mit Flugtaxis durch die Stadt reisen, Außerirdische Anhalt besucht haben oder die Lebenserwartung dank moderner Forschung bei 900 Jahren liegt – das kann heute noch niemand mit Sicherheit sagen. Klar ist dagegen: Bis weit in die Zukunft, nämlich bis zum Jahr 2066, wird die Stadt Schulden abbezahlen, die sie nun aufnimmt.