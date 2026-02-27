In Hettstedt hat am Donnerstagabend die Lagerhalle eines Recyclinghofes gebrannt. Es entstand ein Schaden von rund einer Million Euro.

Hettstedt. – Am Donnerstagabend ist in einer Lagerhalle eines Recyclinghofes in Hettstedt ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei meldet.

Den Angaben nach war im Gewerbering ein Container mit Altbatterien in Brand geraten. Das Feuer habe sich in der gesamten Lagerhalle ausgebreitet. Die Arbeitsmaschinen seien beschädigt worden. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund einer Million Euro.

Die Feuerwehren aus Hettstedt, Burgörner und Walbeck waren mit acht Fahrzeugen und 41 Kameraden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.