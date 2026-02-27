Wochenend-Empfehlungen: Eine Modellbahnausstellung und die Engagementmesse laden zum Besuch ebenso wie ein Gartenvortrag.

Noch einmal lädt der Faschingsclub in Möhlau ein: zu einem heiteren Abend und einem stimmungsvollen Kinderfasching.

Wittenberg/MZ. - Die närrische Zeit hat tatsächlich noch kein Ende. In Möhlau wird an diesem Sonnabend zur zweiten Hauptveranstaltung eingeladen, nachdem der Faschings-Club erst vorigen Sonnabend losgelegt hat. Den Abschluss der Session in dem Gräfenhainichener Ortsteil bildet am Sonntag der Kinderfasching.

Dass die Feierlaune nahtlos in den Frauentag übergehen kann, beweist das Wittenberger Clack-Theater. Hier läuft die Party-Show „Girls Just Wanna Have Fun“. Übrigens nicht nur an diesem Wochenende , sondern bis Ende März – allerdings schon immer ausverkauft. Wo es an diesem Wochenende außerdem etwas zu schauen, hören und erleben gibt:

Modellbahn-Ausstellung im Schmetterlingspark Wittenberg: Spur 0, H0, TT und N im Fokus

Bevor schillernde tropische Falter wieder ihre Kreise drehen, ziehen an diesem Wochenende andere kleine Attraktionen ihre Bahnen im Schmetterlingspark. Der Modellbahnclub Wittenberg lädt zu seiner traditionellen Frühjahrsausstellung. Mittelpunkt der Ausstellung ist eine Spur 0-Anlage, die technisch verfeinert und mit neuen Fahrzeugen ausgestattet wurde.

Geöffnet ist an diesem Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr.

Auch an der Landschaftsgestaltung wurde weiter gearbeitet. Auch Anlagen in den Spurweiten H0, TT in N und eine Spiele-Anlage für die Kinder sind vorhanden. Ein Verkaufsstand mit neuwertigen und gebrauchten Modellbahnartikeln rundet die Veranstaltung ab.

5. Wittenberger Achtsamkeitstage im Stadthaus: Engagement-Messe und Abendprogramm

Unter dem Motto „Vereine und Initiativen beleben Wittenberg“ finden in der Lutherstadt im Stadthaus, Mauerstraße, die 5. Wittenberger Achtsamkeitstage mit Engagement-Messe statt. Mit dieser Messe wollen die Organisatoren den Wittenbergern und ihren Gästen die Vielfalt an hochwertiger Kultur und die interessanten Projekte zum Alltagsleben näher bringen. Projekte, Initiativen und Vereine stellen sich vor.

Zur Messe wird am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt eingeladen. Zudem gibt es ein Abendprogramm, für das Eintrittskarten, unter anderem in der Touristinformation, zu erwerben sind.

Am Sonnabend hält der Schauspieler, Komiker und Entertainer Johannes Warth um 20 Uhr einen Vortrag. „Die acht Samen der Achtsamkeit“ ist sein Thema. Den Sonntagabend übernehmen ab 18 Uhr Andreas Malessa und Uli Schwenger. Mit ihrem Programm „Wer zuletzt lacht…“ bieten der Buchautor Malessa und der Konzertpianist Schwenger einen literarisch-musikalischen Bummel zu den Pannen des Alltags. Sie versprechen damit eine Achtsamkeits-, Seelengesundheits- und Heiterkeits-Infektion.

Haus am See Schlaitz: Vortrag „Naturnahes Gärtnern“ beim Heidesonntag

Eine „Wiederholung“ steht im Haus am See in Schlaitz, Am Muldestausee 2, auf dem Programm des Heidesonntags. Aufgrund des großen Interesses hält Daniel Geier noch einmal seinen Vortrag zum naturnahen Gärtnern. Die Erfolge bei der Umgestaltung seines eigenen Gartens animierten ihn, sein Wissen mit Interessierten zu teilen.

Der Vortrag „Naturnahes Gärtnern“ ist eingebettet in den offenen Nachmittag des Informationszentrums für Umwelt und Naturschutz an diesem Sonntag. Das Haus am See öffnet von 13 bis 17 Uhr, der Vortrag beginnt um 14 Uhr.

Der Naturfreund erklärt, wie es im heimischen Garten oder auf dem Balkon summen und brummen kann. Neben grundlegenden Zusammenhängen werden praktikable Maßnahmen aufgezeigt, wie man einen Beitrag zum Artenschutz leisten kann. Ein Umdenken in Sachen Gartenarbeit sei garantiert, heißt es in der Einladung.

Kurt-Weill-Fest im Anhaltischen Theater Dessau: Oper „Alma“ feiert Premiere

Eine Woche ganz im Zeichen des Kurt-Weill-Fests: Neben dem bereits ausverkauften Eröffnungskonzert am Freitag steht natürlich besonders die neue Oper „Alma“ im Fokus: Sie feiert am Sonnabend um 17 Uhr Premiere. Karten gibt es noch, der perfekte Start in die Festivalzeit.

Außerdem geht die beliebte Reihe Puppe ab 18 in die nächste Runde: „Himlet“ wagte für seine schräge Hamlet-Adaption und die Frage nach gesellschaftlichen Verpflichtungen einen beherzten Griff in die Speisekammer.