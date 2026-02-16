Wittenbergs Oberbürgermeister spricht über die Bedeutung von Engagement in der Stadt. Dort finden demnächst die fünften Achtsamkeitstage statt. Was Besucher im Stadthaus erwartet.

Das ist das Programm für die Achtsamkeitstage 2026 in Wittenberg

Im Raum „Göttingen“ im Neuen Rathaus der Lutherstadt stellen David Kiefer, Torsten Zugehör, Jörg Schütze und Birgit Maßny (v.l.n.r.) das Programm der fünften Wittenberger Achtsamkeitstage mit Engagementmesse vor.

Wittenberg/MZ. - Als die Wittenberger Achtsamkeitstage 2020 erstmals stattfinden, ist die Zahl der teilnehmenden Vereine überschaubar. Zwischen zwölf und 15, schätzt rückblickend Jörg Schütze vom Verein „Licht an! Konzerte“, der das Format unter anderem mit der Hoffnungskirche aus der Taufe hebt. Inzwischen hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt.