Radsportler Bernhard Gruner aus Seyda berichtet von seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen 1972 in München. Wie er das Attentat in der Nacht des 5. September erlebt hat.

Olympia-Attentat 1972 in München: Radsportler Bernhard Gruner erinnert sich an die ersten Schüsse

Bernhard Gruner vom SC DHfK Leipzig war bei den Olympischen Spielen 1972 in München Ersatzmann der Bahnradsport-Mannschaft.

Seyda/MZ. - An die ersten Schüsse erinnert sich Bernhard Gruner heute noch. München, 5. September 1972, 4.30 Uhr. Der in Seyda geborene Radsportler liegt im Bett und wird schlagartig aus dem Schlaf gerissen. „Ich dachte zuerst, es ist nur ein Traum.“ Auf der gegenüberliegende Straßenseite des Olympischen Dorfes überfallen palästinensische Terroristen das Quartier Israels und töten mehrere Sportler. Gruner, der mit Thomas Huschke das Zimmer teilt, rennt zum Fenster – und ist schockiert.