Bei einer Razzia wurden am Donnerstag 31 Objekte in fünf Bundesländern durchsucht. Es geht um Prostitution junger Frauen aus Vietnam und ein strukturiertes Netzwerk dahinter. Was bislang bekannt ist.

Drei Festnahmen bei bundesweiter Razzia im Rotlicht-Milieu - Wohnung in Dessau-Roßlau durchsucht

320 Polizeikräfte waren am Donnerstag im Einsatz - auch in Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlau war am Donnerstag, 26. Februar, Teil einer bundesweiten Razzia im Rotlicht-Milieu: Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz durchsuchten etwa 320 Einsatzkräfte insgesamt 31 Objekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen und Berlin. Dabei handelte es sich um Privatwohnungen, Büros und Wohnungsbordelle.