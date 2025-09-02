Michael Karger aus Külso liebt das Boulespiel, er ist auch Trainer und im Verband Ost als Schiedsrichter aktiv. Im Landkreis möchte er den Sport entwickeln. Wie die Lage ist.

Boule in Wittenberg: Warum eine Liga-Mannschaft das Ziel ist

Michael Karger spielt hier auf der Anlage in Wittenberg-West mit Frau, Tochter und dem Dietrichsdorfer Carsten Schmidt

Wittenberg/MZ. - Weit verbreitet ist Boule im Landkreis Wittenberg noch nicht wirklich. Aber offenkundig wächst die Zahl derer, die das Spiel, das viele aus dem Urlaub in südlichen Ländern kennen, mögen und praktizieren. Unschlagbarer Vorteil ist, dass so gut wie jeder sich beteiligen kann: alte Menschen, junge Menschen, geübte oder ungeübte, gesunde oder gehandicapte Personen.