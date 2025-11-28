Digitalisierung in der Verwaltung Bis 2026 soll in Oranienbaum jeder Antrag auch digital möglich sein
Wie sich die Stadt Oranienbaum-Wörlitz mit der Digitalisierung im Service für die Bürger befasst und was sie zum Amtsblatt in Papierform sagt.
28.11.2025, 10:00
Oranienbaum/MZ. - Die ersten Erfolge der Digitalisierung in der Stadt zeichnen sich ab. Die Oranienbaum-Wörlitzer liegen über dem Bundesdurchschnitt. Sie greifen stärker auf Online-Informationen ihrer Kommune zu als der Bundesbürger die Verwaltungsleistungen von Behörden des Bundes, der Länder und Kommunen nutzt.