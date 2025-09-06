Konzerte von Sasha und Michelle in Wittenberg sind abgesagt worden. Viele Ticketkäufer hoffen bis heute auf die Rückerstattung. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung im Fall.

Betrugsverdacht nach Absage von Sasha-Konzert in Wittenberg – das ist jetzt bekannt

Viele Fans hatten dem Auftritt von Sasha im August 2024 entgegengefiebert, doch das Konzert in Wittenberg ist abgesagt worden.

Wittenberg/MZ - Es sollten musikalische Höhepunkte in Wittenberg werden: Popsänger Sasha sowie Schlagersängerin Michelle wollten im vergangenen Jahr in Wittenberg auftreten. Doch daraus wurde nichts. Erst haben die Absagen der Konzerte die Fans enttäuscht. Dass viele ihr Geld aber noch immer nicht wiederhaben, beschäftigt seit mehr als einem Jahr die Justiz.