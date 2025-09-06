Die Pilzberater Jürgen Peitzsch und Uwe Hoffmann berichten, wie das Pilzjahr bisher verlief. Wie sich Trockenheit und fehlende Fichtenbestände auswirken.

Was tun Pilzberater bis zur Pilzsaison?

Wettelrode - Zwei Düngerlinge, drei Stockschwämmchen und ein Krönchen-Träuschling liegen auf dem Tisch. „Das ist die Ausbeute der letzten Tage“, sagt Jürgen Peitzsch. Mit Steinpilzen, Schirmlingen und Ritterlingen kann auch der Pilzberater aus Wettelrode mit 50 Jahren Erfahrung in hiesiger Gegend im Moment nicht dienen.