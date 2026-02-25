An der diesjährigen internationalen Winter-Akademie haben über 30 junge Menschen teilgenommen. Was sie über die Zeit in Wittenberg berichten.

Besuch aus Japan und Kolumbien: Gäste wollen Alltag in Wittenberg kennenlernen

Studenten aus vier japanischen Universitäten gehören zu den Teilnehmern der Wittenberger Winter-Akademie.

Wittenberg/MZ. - Der Winter geht zu Ende, die internationale Winterakademie ebenfalls. Mehr als drei Wochen lang haben sich junge Menschen, insbesondere Studenten, in Wittenberg mit deutscher Sprache und Landeskunde beschäftigt. Es handelt sich um einen der Kurse, die das Institut für deutsche Sprache und Kultur an der Leucorea regelmäßig organisiert.