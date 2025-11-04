Justin Pötzsch und Bennet Barth aus Wittenberg zeigen mit ihren Kleidungsstücken, dass Mode kreativ und nachhaltig zugleich sein kann.

Wittenberg/MZ. - Justin Pötzsch, 21 Jahre alt, arbeitet als Elektroniker. Bennet Barth, 19 Jahre alt, macht eine Ausbildung im SKW Piesteritz. Seit Juli gibt es ihr Projekt „BeJu“, über das sie ausgewählte Vintage-Stücke online verkaufen und zeigen möchten, dass Mode auch nachhaltig, kreativ und gemeinschaftlich sein kann.