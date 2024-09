Auf einem Einfamilienhaus in Wittenberg wollten ein 41-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau mit einem Gasbrenner Arbeiten am Dach verrichten. Dann entzündete es sich.

Bei Reparaturarbeiten entzündet: Dachfläche brennt in Wittenberg

Die Feuerwehr musste in die Wittenberger Nordstraße ausrücken.

Wittenberg/MZ - Auf einem Einfamilienhaus in der Nordstraße in Wittenberg wollten am 23. September gegen 10 Uhr ein 41-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau mit einem Gasbrenner Bitumenschweißbahnen auf das undichte Dach aufbringen.

Durch unsachgemäßes Arbeiten entzündete sich die Dachfläche. Beim seinem Löschen wurde der Mann durch Rauchgase leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die von Nachbarn alarmierte Feuerwehr sicherte die fast vollständig abgelöschte Dachfläche. Der Brandschaden am Dach wurde auf 7.500 Euro geschätzt. Ein Brandermittlungsverfahren wurde gegen die Verursacher eingeleitet.