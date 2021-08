Bad Schmiedeberg wird wieder zur Rallye-Stadt

Die Fahrzeuge sind am 28. August auf Kurs.

Bad Schmiedeberg - 15 Jahre ist es her, dass ersten Rallye-Teilnehmer hier starteten. Nun steht mit dem 27. und 28. August der Termin für die mittlerweile 16. ADMV-Rallye und die 6. ADMV-Histo-Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg an. Inzwischen hat die Rallye den Status Rallye R70 und seit 2020 das Prädikat DMSB Rallye Schotter Cup und zählt zur ADMV-Rallye-Meisterschaft, der Landesmeisterschaft von Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg, Sachsen, Thüringen und den Serien Volvo-Cup, BMW 318is-Cup sowie ITRM (Trabant).

Start des ersten Fahrzeugs der Histo-Rallye ist am Sonnabend um 11.45 Uhr am Kurhaus Bad Schmiedeberg, Start des ersten Fahrzeugs der R 70 um 12.30 Uhr, wobei hier mit den leistungsschwächeren Fahrzeugen begonnen wird.

Die Teilnehmer absolvieren dann wieder drei verschiedene Wertungsprüfungen in zwei identischen Schleifen. So sind die Fahrzeuge unter anderem von Merkwitz nach Trebitz, nach Patzschwig und Reinharz sowie nach Meuro unterwegs. Zudem gibt es ein buntes Programm mit Oldtimer-Ausstellung in Patzschwig. (mz)