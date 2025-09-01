weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Von Trabbi bis Rolls-Royce: Das Event in Bildern: Autofans strömen zum Tuning-Treffen „Iron City" in Ferropolis

Zum vierten Mal fand auf Ferropolis „Iron City“ statt. Was es zu sehen gab.

Von Thomas Klitzsch 01.09.2025, 10:00
Etwa 750 Fahrzeuge und insgesamt 10.000 Tuning-Interessierte sind zur „Iron City 2025“ nach Ferropolis gekommen.
Etwa 750 Fahrzeuge und insgesamt 10.000 Tuning-Interessierte sind zur „Iron City 2025“ nach Ferropolis gekommen. Foto: Thomas Klitzsch

Das Tuning-Treffen „Iron City“ hat am Sonnabend wieder Tausende Freunde des gepflegten Automobils in die Stadt aus Eisen nach Gräfenhainichen gezogen – offenbar der perfekte Ort für strahlende Karossen vom Trabbi bis zum Rolls-Royce. In und um die Arena fanden etwa 750 Fahrzeuge Platz, sagte „Iron City“-Geschäftsführer Norbert van Dijk. Und bei dieser gigantischen Anzahl von Fahrzeugen war alles dabei, was das Tuning-interessierte Herz höher schlagen lässt.