Ausbildungsmesse in Wittenberg bricht Rekorde: Was dort zu erleben ist

Wittenberg/MZ. - Es ist eng am Mittwoch in der Wittenberger Exerzierhalle, junge Menschen schieben sich durch die Gänge, stehen teils in großen Trauben an den Ständen. Das Interesse ist enorm. In der Halle findet die inzwischen vierte Auflage der Ausbildungsmesse des Landkreises statt, die von der Jugendberufsagentur „Job. Läuft.“ und der Agentur für Arbeit veranstaltet wird.