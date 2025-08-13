„Zukunft in Sicht“ ist das Motto einer Veranstaltung von Stadtverwaltung und Stadtwerken Wittenberg. Wer das Projekt vorbereitet und durchführt und was am 30. August geboten wird.

Ausbildung in Wittenberg: So wird um junge Leute geworben

Vertreter der Stadtwerke Wittenberg und aus der Stadtverwaltung, rechts Bürgermeister André Seidig, werben für einen Tag der offenen Tür.

Wittenberg/MZ. - Sprichwörter gibt es viele, eins geht so: „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.“ Am Dienstagnachmittag versammeln sich die Teilnehmer der wöchentlichen Pressekonferenz der Lutherstadt Wittenberg kurz auch vor dem Neuen Rathaus und schauen Richtung Himmel.