Thomas Karlstedt bringt untypischen Stil und klare Ziele in das Finanzamt Bitterfeld-Wolfen. Was sich ändern soll.

Bitterfeld/MZ. - Mit Zopf, Heavy-Metal-Leidenschaft und Auftritten als Musiker passt Thomas Karlstedt so gar nicht in das Klischee eines Finanzamtschefs. Vor ein paar Tagen hat er in Bitterfeld-Wolfen die Leitung von Werner Schulze übernommen, der nun das Finanzamt in Halle führt.