Für die geplante Abwärmeleitung von Leuna nach Leipzig wird voraussichtlich im September der erste Spatenstich gesetzt. Warum sich der Baubeginn verzögert hat und warum sich die Stadtwerke Leipzig und einige der Landeigentümer entlang der geplanten Trasse wohl bald vor Gericht sehen werden.

Leuna/MZ. - Der Bau der Fernwärmetrasse zwischen Leuna und Leipzig soll nun doch erst im September starten. Im Frühjahr hatten die Stadtwerke Leipzig, die das Großprojekt verantworten, gegenüber der MZ noch von einem Baubeginn im August gesprochen. Grund dafür, dass es nun wahrscheinlich doch erst im September losgehen soll, seien „vergaberechtliche Thematiken“, wie Projektleiter Marcus Krüger auf MZ-Nachfrage erklärt.