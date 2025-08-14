In der Burgkühnauer Allee in Kühnau ist am Mittwochabend, 13. August, ein Holzpolter niedergebrannt.

Holzpolter steht im Dessauer Vorort Kühnau in Flammen - Feuerwehr braucht die Hilfe des THW

Dessau/MZ. - In der Burgkühnauer Allee in Kühnau ist am Mittwochabend, 13. August, ein Holzpolter niedergebrannt. Das hat die Berufsfeuerwehr am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Die Kameraden waren am Mittwoch gegen 19.05 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Kleinbrand Holzstapel“ alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr brannten etwa 100 Festmeter eines Langholzstapels. Die Brandursache war unklar. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde die Brandausbreitung in den angrenzenden Wald verhindert und der Holzstapel mit Schaum abgelöscht. Dazu war die Hilfe des Technischen Hilfswerks nötig, das mit einem Radlader den Holzstapel während der Löscharbeiten umschichtete.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mit Unterstützung der Freiwilligen Wehren von Kühnau, Alten und Meinsdorf mit sech Fahrzeugen und 32 Kameraden sowie dem THW und einem Streifenwagen der Polizei vor Ort.