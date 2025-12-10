Nach 16 Jahren schließt der Bad Schmiedeberger Blumenladen „Blütenträume & Herzenswünsche“ zum Jahresende. Die Inhaberin spricht von sinkenden Umsätzen und von einem Abschied, der ihr nahegeht.

Aus nach 16 Jahren: Floristin Steffi Nitzschke erklärt, warum ihr Blumenladen in Bad Schmiedeberg nicht überlebt

Inhaberin Steffi Nitzschke in ihrem liebevoll dekorierten Laden. Zwischen Dekoartikeln, Pflanzen und handgefertigten Arrangements bereitet sie den Ausverkauf vor und den schweren Abschied von ihrem kleinen Lebenswerk.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Hier, an diesem Tresen, hat Steffi Nitzschke unzählige Male gelacht und genauso oft mit den Tränen gekämpft. Sie hat Brautsträuße für die schönsten Tage gebunden, Gestecke für Neugeborene, Kränze für die schwersten Wege. „Wir haben hier so viele Lebensgeschichten begleitet“, sagt sie und ihre Finger gleiten über die vertraute Arbeitsplatte. Jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, schließt die Floristin schweren Herzens nach 16 Jahren ihr Blumengeschäft „Blütenträume & Herzenswünsche“ in Bad Schmiedeberg.