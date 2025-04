In der Kleinen Rothemarkstraße in Wittenberg hat das Augustinuswerk sein Betätigungsfeld ausgeweitet. Geworben wird mit Bio-Eiern aus dem Hühnermobil. Was noch geplant ist.

Wittenberg/MZ. - Das Augustinuswerk Wittenberg erweitert sein Betätigungsfeld in der Lutherstadt. Auf einem Feld an der Kleinen Rothemarkstraße soll Gemüse angebaut werden. „Die Landwirtschaft steht in den Startlöchern“, sagt Anfang April beim MZ-Ortstermin Sandra Striebing, Ansprechpartnerin im Bereich Grünflächenpflege und Landwirtschaft des Augustinuswerks. Seit Gründung des Augustinus-Vereins 1990 kümmert man sich um Menschen mit Beeinträchtigungen und bietet ihnen in Werkstätten und Inklusionseinrichtungen eine Perspektive.