Die Wasch-Werkstatt des Augustinuswerks in Wittenberg investiert in eine neue Halle und wechselt den Standort. Wer das Vorhaben unterstützt und was sich für die Beschäftigten ändern wird.

Wittenberg/MZ. - Die Mengen sind beachtlich: Pro Tag werden 2,5 Tonnen Wäsche – von Tischwäsche bis zu Bekleidung – in der Wasch-Werkstatt gGmbH in Wittenberg bewältigt. Jetzt investiert das bisher in der Kirchhoffstraße ansässige Unternehmen, das eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Augustinuswerks Wittenberg ist, an anderer Stelle in der Stadt in einen Neubau.