Hanna Rautzenberg rockt vor 9.500 Fans die Bühne und trifft ihr Idol Bryan Adams. Die Sängerin aus Aschersleben erlebt damit den bislang größten Moment ihrer Karriere.

Aschersleben/Halle/MZ - 30 Minuten, sieben Songs, ein großer Auftritt – und eine Stimme, die hängen bleibt: Hanna Rautzenberg, in Stangerode aufgewachsen und in Aschersleben zur Schule gegangen, brachte am Dienstagabend die Peißnitzinsel in Halle zum Beben. Als musikalischer Auftakt für Rocklegende Bryan Adams bewies die junge Musikerin, dass sie längst mehr ist als ein Geheimtipp. Tausende Fans jubelten ihr zu, feierten mit – und erlebten eine Künstlerin, deren Markenzeichen ihre Gitarre und ihre rockige Stimme sind.