Wie schon am Mittwoch wollen Bauern auch am Freitag Autobahnauffahrten sperren.

Wittenberg/MZ - Auch am Freitag wollen Bauern Autobahn-Auffahrten in Sachsen-Anhalt sperren. Das teilt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer Presseinformation am Donnerstagnachmittag mit.

Für den Zeitraum 7.30 Uhr bis 13 Uhr liegen der Polizeiinspektion entsprechende Anträge für den Bereich der Autobahnzufahrten der Bundesautobahn 9 vor. Entsprechend der Anmeldung sei mit Verkehrseinschränkungen und Blockadeaktionen, insbesondere durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, an grundsätzlich allen Autobahnzufahrten im Zuständigkeitsbereich zu rechnen.

Blockadeaktionen sind im Einzelnen für folgende Autobahnauffahrten der A 9 geplant:

Köselitz (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Coswig (Autobahnauffahrt in Richtung Berlin blockiert)

Vockerode (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Dessau-Ost (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Dessau-Süd (Autobahnauffahrt in Richtung München blockiert)

Thurland (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Bitterfeld-Wolfen (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Die Anschlussstelle Halle ist in beide Fahrtrichtungen (Auffahrten) befahrbar, ebenso die Anschlussstelle Dessau-Süd in Fahrtrichtung Berlin sowie die Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung München. Die Autobahn kann grundsätzlich an allen Anschlussstellen verlassen werden, informiert die Polizei weiter.

Außerdem wird es am Freitag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr an der B 2 bei Karlsfeld, an der Abfahrt Thießen, eine Mahnwache geben. Gefordert wird dort, das Zusatzbelastungen für heimische Landwirte gestoppt werden. Daran werden sich auch Protestierende aus dem Jessener Land beteiligen.