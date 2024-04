Halle (Saale)/MZ. - Die Haltestelle am Rennbahnkreuz wirkt wie eine magische Grenze. Im Osten erstreckt sich hinter der Elisabethbrücke Halles historische Altstadt. Wer den Blick gen Westen richtet, schaut zurück in die Zukunft: Punkthochhäuser überragen die einstige Planstadt Halle-Neustadt. Die vierspurige Magistrale in Halles größtem Stadtteil wird von unzähligen Plattenbauten gesäumt. Nirgendwo in der Stadt treffen mehr Kulturen und Armut aufeinander, nirgendwo gibt es mehr Konflikte. Gemeinsam mit dem beschaulichen Stadtteil Nietleben bildet Neustadt Halles Wahlbereich eins. In der Kommunalwahl 2019 gab es dort mit etwa 45,7 Prozent die niedrigste Wahlbeteiligung.

Auf der Merkel-Route

Als der Bus der Linie 40 am frühen Nachmittag am Rennbahnkreuz anhält, steigen etliche Schüler, Mütter mit kleinen Kindern und ältere Menschen ein. Viele Fahrgäste haben einen Migrationshintergrund. Seit 2015 hat sich der Anteil der Menschen stark erhöht, die aus Krisengebieten nach Neustadt gezogen sind. Der Migrationsanteil beläuft sich auf etwa 13 Prozent. Unter Busfahrern wird die Strecke zwischen Rennbahnkreuz und Südpark gern als „Merkel-Route“ bezeichnet, eine Anspielung auf das Vorgehen der Alt-Kanzlerin in der Flüchtlingskrise. Ein Fahrer wurde im Januar vergangenen Jahres attackiert. Andere weigerten sich schon vorher, die Linie 40 zu bedienen. An diesem Nachmittag fährt kein Bus der Halleschen Verkehrs-AG die Runde, sondern ein Fahrzeug des Omnibusbetriebs des Saalekreises.

Beim Stopp Kastanienallee steigen noch mehr Schüler in den Bus. Das Christian-Wolff-Gymnasium befindet sich dort. Mit 21 Kindertagesstätten, 18 Schulen, 17 Spielplätzen und sieben Jugendfreizeitzentren ist Neustadt für Familien gut ausgestattet. Zudem wurde erst vor Kurzem die neu gebaute Kita „Onkel Uhu" eröffnet – ein beeindruckender Neubau mit hellen, schallgedämmten Räumen und modernem Konzept, den bis zu 400 Kinder besuchen können. Auch die sanierte Hochhausscheibe A am ehemaligen Neustädter Rathaus, in der nun ein Teil der Stadtverwaltung untergebracht ist, zeigt, wie Neustadt glänzen kann. Immer in Bewegung Der Bus fährt langsam durch die Richard-Paulick-Straße, benannt nach dem damaligen Chefarchitekten Neustadts. Seine Vision von vor 60 Jahren ist heute verblasst. Der Straßenabschnitt bis zur Fußgängerpassage Am Treff gilt als Brennpunkt. Dort sind bereits verfeindete Gruppen mit Messern aufeinander losgegangen. Während die Polizei von einem gefährlichen Ort spricht, der videoüberwacht wird, bezeichnen ihn einige Neustädter als „Gazastreifen". Auf der Straße sei Tag und Nacht etwas los, viele Kulturen treffen aufeinander und häufig gebe es Stress. Doch Neustadt ist nicht nur Stress, Neustadt ist vor allem Kontrast. In Nietleben beim Heidesee könnte es mit den vielen kleinen Einfamilienhäusern idyllischer nicht sein. Der lange S-Bahnhof-Tunnel Halle-Neustadt erinnert wiederum an eine Großstadt, in der täglich Millionen von Menschen pendeln müssen. In den 80er Jahren lebten um die 90.000 Einwohner in Neustadt, heute ist es nur noch die Hälfte. image_257-70314970_0426143151478.jpg Der S-Bahn-Tunnel in Neustadt erinnert an andere Zeiten. Foto: Marvin matzulla

Nach knapp zehn Minuten erreicht die Linie 40 die Endstation Südpark. Das Wohngebiet zeigt die tragische Geschichte des Stadtteils auf einen Blick: Neben gut erhaltenen Plattenbauten, versinken andere Häuser im Müll und Schimmel. Nach einer kurzen Pause fährt der Busfahrer um die Kurve und dreht erneut seine Runde bis zum Rennbahnkreuz.

Die MZ veranstaltet am Montag, dem 6. Mai von 10 bis 12 Uhr einen Bürgerdialog vor dem Neustadt-Centrum. Hallenser können dabei mit Journalisten über Neustadt und Nietleben ins Gespräch kommen.