Im Landkreis Wittenberg ist die Arbeitslosigkeit im Dezember stark gestiegen.

Wittenberg/MZ/CUS. - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2025 im Landkreis Wittenberg deutlich gestiegen. Das geht aus der Statistik der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost hervor. Gegenüber dem November 2025 sind 286 Menschen mehr ohne Job, im Vergleich zum Vorjahresdezember sind es 245. Insgesamt waren 4.529 Frauen und Männer arbeitslos.