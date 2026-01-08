Arbeitslosigkeit im Landkreis Wittenberg Arbeitslosigkeit im Landkreis Wittenberg steigt im Dezember deutlich an
Im Landkreis Wittenberg ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2025 spürbar gestiegen. Woran das liegt.
Wittenberg/MZ/CUS. - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2025 im Landkreis Wittenberg deutlich gestiegen. Das geht aus der Statistik der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost hervor. Gegenüber dem November 2025 sind 286 Menschen mehr ohne Job, im Vergleich zum Vorjahresdezember sind es 245. Insgesamt waren 4.529 Frauen und Männer arbeitslos.