Wittenberg/Jessen/MZ/cus. - Die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2024 hat sich im Landkreis Wittenberg gegenüber dem Vormonat um 78 erhöht. Damit stieg auch die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 6,9. Damit ist die Arbeitslosenquote in Wittenberg 0,6 Prozentpunkte unter dem Wert des Agenturbezirkes Sachsen-Anhalt Ost. Für diese Veränderung am Arbeitsmarkt gibt die Agentur gleich mehrere Gründe an.

Die aus Sicht des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Arbeitsagentur aber keine Besonderheit im letzten Monat eines Jahres ist. Die Entwicklung sei saisonal bedingt, heißt es in der Monatsauswertung. Insbesondere Männer haben sich im Dezember arbeitslos melden müssen, da sie häufiger in saisonabhängigen Branchen beschäftigt sind. So kommt es laut Agentur um diese Jahreszeit in der Regel verstärkt zu Freisetzungen in den Außenberufen, Jahresverträge laufen aus und es nehmen weniger Menschen eine neue Arbeit auf.

Zahl der Arbeitslosen im Kreis Wittenberg. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Grafik: MRM/Büttner)

Konkret sah es so aus, dass im Dezember 317 Menschen aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt entlassen wurden und sich arbeitslos meldeten, das ist ein Mensch mehr als im Vormonat. Im selben Zeitraum nahmen 198 Frauen und Männer aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Beschäftigung auf, das waren 16 weniger als im November. Damit waren insgesamt 4.284 Frauen und Männer im Landkreis Wittenberg arbeitslos gemeldet. Wobei die Zahl gegenüber dem Dezember 2023 um sieben Personen gesunken ist. Die Arbeitslosenquote lag übrigens auch im Vorjahr bei 6,9 Prozent.

Um einen Prozentpunkt höher liegt mit 7,9 Prozent die Unterbeschäftigungsquote. Für diesen Wert werden zusätzlich zu den Arbeitslosen auch Menschen abgebildet, die Teilnehmer in Maßnahmen sind oder einen Sonderstatus (etwa kurzfristige Arbeitsunfähigkeit) innehaben und damit gesetzlich nicht arbeitslos sind. In dieser so genannten Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) lag die Zahl bei 5.024.

222 neue Stellen für Arbeitslose im Kreis Wittenberg zur Verfügung

„Die Wintermonate bieten eine gute Gelegenheit sich für den neuen Job durch eine Weiterbildung fit zu machen“, erklärt Olaf Ruch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost. Denn immerhin ist die Zahl der Stellenmeldungen im Dezember im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Unternehmen meldeten dem Arbeitgeber-Service 222 neue Stellen. Das verarbeitende Gewerbe, die öffentliche Verwaltung und die Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) haben im Dezember die meisten Stellen gemeldet

Im Agenturbezirk Sachsen-Anhalt Ost, zu dem noch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau gehören, waren insgesamt 13.635 Frauen und Männer arbeitslos, 250 mehr als im November. Die Quote lag bei 7,5 Prozent.

Zum Bürgergeld im Kreis Wittenberg

Sinkende Zahlen hat der Landkreis Wittenberg in diesem Monat wie bereits im November bei den Leistungsempfängern zu verzeichnen. So gab es im Dezember 5.406 (November 5.414) Bezieher von Bürgergeld und 1.788 von Sozialgeld.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) sank ebenfalls weiterhin. Aktuell werden 4.343 Bedarfsgemeinschaften betreut. Im November waren es 22 Bedarfsgemeinschaften mehr.