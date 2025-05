Roitzscher Juwel startet in die Badesaison

Roitzsch/MZ. - Der Juni steht vor der Tür. Und damit auch die Freibad-Saison. In Roitzsch beginnt diese am Freitag, 6. Juni. Denn dann öffnet das Volksbad, das Juwel von Roitzsch, um 10 Uhr seine Tore für die Saison 2025.

Wer pünktlich zur Eröffnung vor Ort ist, den erwartet eine kleine Eröffnungsfeier mit den Kita-Kindern und den ersten „Reinspringern“. Diesen feucht-fröhlichen Saisonstart werden sich Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) und Ortsbürgermeister Mario Willer (RWV) nicht entgehen lassen. Auch die Kassenfrauen und die Rettungsschwimmer werden vor Ort sein. „Traditionell ist am ersten Tag der Eintritt frei“, teilt die Stadt dazu mit.

Abseits des Saisonstarts wird das Volksbad voraussichtlich wie gewohnt öffnen: werktags von 13 bis 19 Uhr, an Wochenenden und in den Ferien von 11 bis 19 Uhr. Auch die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Einen Euro zahlen Kinder, Erwachsene müssen für eine Abkühlung der Kassendame drei Euro in die Hand drücken.