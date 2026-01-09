Zeitz/MZ/ank - Schnee, Kälte und Wind haben am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen in Zeitz und Umgebung und zum Stillstand des Linienverkehrs der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis geführt. Neuralgische Punkte waren immer wieder Berge in Zeitz und Umgebung, so zum Beispiel der Wendische Berg in Zeitz. Auf der Autobahn 9 gab es ebenfalls Probleme. An der Abfahrt Naumburg (bei Osterfeld), Fahrtrichtung München, staute sich der Verkehr. Die Erfurter Bahn teilte ihren Fahrgästen auf ihrer Internetseite mit, dass es „aufgrund einer Unregelmäßigkeit auf der Linie RB 22 zwischen Profen und Wetterzeube sowie der Gegenrichtung in der Zeit von 8 Uhr bis voraussichtlich 11.30 Uhr zu Ausfällen im Zugverkehr kommt“. Ein Busnotverkehr habe nicht eingerichtet werden können.

Bereit am frühen Morgen hatte die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) mitgeteilt, dass der Linien- und Schülerverkehr aufgrund der vorherrschenden Verkehrsverhältnisse im gesamten Burgenlandkreis zum Erliegen gekommen ist. Ein planmäßiger Verkehr könne derzeit aufgrund der Straßen- und Witterungsverhältnisse bis auf Weiteres nicht aufrechterhalten werden. Sobald sich die Straßenverhältnisse verbessert haben, werde der reguläre Verkehr wieder aufgenommen, heißt es weiter.