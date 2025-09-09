Das Wittenberger Stadtlabor will die Innenstadt beleben – stößt aber von Beginn an auf Widerstand. Besonders in den sozialen Medien verschärft sich der Tonfall. Nun geraten auch Kinder- und Jugendprojekte ins Visier.

Wittenberg/MZ. - Für Ivana Rohr und Robin Höning vom Wittenberger Stadtlabor ist eine Grenze überschritten – die Grenze zwischen sachlicher Kritik und offener Anfeindung. Ihr Projekt zur Belebung der Wittenberger Innenstadt, das die Stadtentwickler der Agentur „Endboss“ noch bis Jahresende im Auftrag der Stadt umsetzen, steht seit Beginn in der Kritik. Das dürfte auch an der Summe liegen, die dem Projekt mit 1,4 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Vor allem in den sozialen Medien schlägt ihnen Ablehnung entgegen. „Gegen das Stadtlabor wird auf Facebook von Anfang an gehetzt und gepöbelt“, sagt Rohr. Eigentlich habe man beschlossen, das zu ignorieren. Dass sie das nun nicht mehr tun, liege vor allem daran, dass nun ein Projekt von Kindern zur Zielscheibe geworden sei.